Dez jogos, trinta jogadores utilizados e dilemas: o balanço de Odair no Fluminense

Rio - A estreia do Fluminense na Taça Rio, neste domingo, contra o Madureira, no Maracanã, vai ser a 11ª partida do time sob o comando do técnico Odair Hellmann. Em pouco mais de 50 dias no clube, o treinador já passou por altos e baixos e ainda procura a equipe ideal, o que é bastante plausível devido ao curto tempo para desenvolver o trabalho. No período, Odair Hellmann utilizou 30 jogadores, muitos deles da equipe sub-23, que acabaram perderam espaço com o retorno de lesionados e a chegada de reforços.



Por conta disso, a escalação do Fluminense se repetiu apenas uma vez em 2020. Isso aconteceu nos clássicos contra o Botafogo e Flamengo, pela Taça Guanabara, nos quais o Fluminense venceu por 3 a 0 e perdeu por 3 a 2. O time foi a campo com Muriel; Gilberto, Luccas Claro, Digão e Egídio; Yuri, Henrique e Nenê; Wellington Silva, Evanilson e Marcos Paulo. A escalação poderia até ser mantida diante do Unión La Calera, mas Wellington Silva não estava inscrito na Copa Sul-Americana.



Exceto por Frazan que está no departamento médico se recuperando de uma grave lesão no joelho direito, Odair Hellmann possui todo o elenco à disposição e a tendência é que possa definir os titulares, já que muitas posições se encontram ainda em disputa. No ataque por exemplo, Marcos Paulo e Fernando Pacheco estão brigando por uma vaga.



O peruano iniciou a partida diante do Moto Club-MA, ganhando a posição do Moleque de Xerém, que tinha sido titular nas três partidas que antecederam o duelo pela Copa do Brasil. No entanto, Pacheco não aproveitou a oportunidade e viu MP marcar o seu primeiro gol na temporada, voltando a ganhar pontos importantes na disputa no setor.



No meio-campo, Hudson vinha sendo o titular ao lado de Henrique, mas perdeu a posição para Yuri, que aproveitou a oportunidade devido ao companheiro estar suspenso diante do Botafogo, melhor jogo do time na avaliação de Odair Hellmann. O setor vem recebendo muitas críticas e a tendência é de que Odair opte por um jogador com características um pouco mais ofensivas, como o próprio Hudson, Yago e até mesmo Ganso.



A defesa é o único setor que parece estar definido, principalmente após promover a entrada de Nino, que foi desfalque durante o início do ano por conta de estar servindo a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico. No entanto, é necessário melhorar, já que apresentou muitos problemas diante do Moto-Club-MA na última quarta-feira.



Neste sábado, Odair comanda o primeiro e o último treino completo para montar o Fluminense que enfrenta o Madureira, já que na sexta-feira, os titulares realizaram um trabalho regenerativo. A tendência é que algumas mudanças possam acontecer, não só com substituições, mas também em termos conceituais de estilo de jogo.