Rival em estreia nos profissionais, Marcos Paulo reencontra o Madureira para se firmar no Fluminense

De alma lavada após marcar o primeiro gol na temporada, Marcos Paulo recuperou o prestígio e a titularidade no Fluminense. Na estreia do Tricolor na Taça Rio, a joia de Xerém terá mais uma oportunidade para se firmar como um dos pilares da equipe, neste domingo, no Maracanã, contra o Madureira. A bola rola às 16h.



Destaque na reta final do Brasileiro do ano passado, quando marcou quatro gols em 11 jogos, Marcos Paulo chegou em 2020 cercado por grande expectativa. No entanto, uma lesão muscular na coxa direita o tirou dos cinco primeiros jogos da temporada. O retorno, no Maracanã, contra o Unión La Calera pela Copa Sul-Americana, um belo cartão de visitas, com movimentação, dribles e uma assistência. Tudo isso em apenas um tempo jogado.



Após a grande exibição, Marcos Paulo se tornou titular do time, porém sem conseguir se destacar. Na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo foi discreto. Já na derrota para o Flamengo por 3 a 2 e o empate no jogo da volta diante do Unión La Calera, em 0 a 0, o atacante foi abaixo do esperado, tanto que foi substituído na segunda etapa.



A ausência de brilho fez com que Marcos Paulo perdesse a condição de titular para Fernando Pacheco. No entanto, o peruano não fez um bom primeiro tempo diante do Moto Club-MA, sendo sacado no intervalo. Marcos Paulo então fez mais uma vez um bom segundo tempo, sendo importante na virada, marcando inclusive o gol que sacramentou a classificação. Na comemoração, um gesto enigmático, que deve trilhar o seu caminho daqui para frente.







Falar menos e jogar mais!! Focus... Glória a Deus.