Odair destaca jovens do Fluminense após vitória e projeta duelo na Copa do Brasil

Rio - O Fluminense goleou o Madureira no último domingo, na estreia da Taça Rio. No Maracanã, a equipe de Odair Hellmann aplicou 5 a 1 no Tricolor Suburbano e assumiu liderança do Grupo B. O técnico do Flu elogiou o desempenho dos jovens na vitória e também projetou o duelo da próxima quarta-feira, contra o Botafogo-PB, em casa, pela Copa do Brasil.



"Ficamos felizes de oportunizar os garotos das divisões de base e que eles deem o retorno. O Fluminense tem esse grande trabalho em Xerém e estamos com esse trabalho no sub-23. Vamos fazer reuniões com o pessoal da base. Essa integração é importante e só faz bem ao Fluminense", disse Odair Hellmann, que complementou:



"O Botafogo é um time experiente, bem organizado. Já vimos alguns jogos. Dentro de casa, temos de encontrar essa imposição técnica de qualidade para construir a vitória. São rápidos no contra-ataque, bons na bola parada. Temos respeito, mas isso significa também nos impormos para conseguir a classificação", encerrou.