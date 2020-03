Em alta no Fluminense, Marcos Paulo revela propostas do exterior: 'Tive ofertas em janeiro'

Rio - Destaque das categorias de base do Fluminense, o atacante Marcos Paulo brilhou no último domingo contra o Madureira. Na goleada de 5 a 1 aplicada pela equipe de Odair Hellmann, o jovem de 19 anos balançou as redes duas vezes. Em entrevista ao canal 'SporTV' nesta segunda-feira, o jogador falou sobre propostas do exterior, mas afirmou desejo de ajudar o Tricolor.



"Estou focado aqui, tive algumas propostas em janeiro. O Fluminense não quis e nós também não. Se chegar uma oportunidade, vamos pela porta da frente. Mas, se Deus quiser, sair depois de fazer muitos gols. Na hora certa, se for bom pro clube e para mim, aí vai. Minha projeção é jogar bem aqui, sair em alto nível e fazer também carreira na Europa", disse o atacante do Flu.



Na última temporada, Marcos Paulo jogou 36 partidas pelo profissional do Fluminense e marcou seis gols. Em 2020, já são seis jogos e três tentos. No ano passado, o atacante defendeu a seleção brasileira no Torneio de Toulon.