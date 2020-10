Luiz Henrique, do Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

Por MH

Rio - O atacante Luiz Henrique, de 19 anos, foi convocado para treinos da seleção brasileira sub-20 e pode desfalcar o Fluminense nos jogos contra o Santos e contra o Fortaleza no Brasileiro. No entanto, a equipe carioca não é obrigada a liberar o jovem, que tem sido titular do time comandado por Odair Hellmann.

O Tricolor tem essa possibilidade porque a convocação não aconteceu em datas Fifa. Além disso, Luiz Henrique foi convocado apenas para treinos da equipe de André Jardini. O Flu pediu a liberação do jogador pela CBF, mas a entidade não autorizou. No entanto, a equipe carioca pode não liberar o atleta para os treinos.

O Fluminense enfrenta o Santos, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro e depois encara o Fortaleza, no próximo dia 31, na última partida do primeiro turno da competição. No momento, o Tricolor ocupa a sexta colocação na tabela.