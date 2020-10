Yago Felipe não vai enfrentar o Santos, no próximo domingo LUCAS MERÇON / FLUMINENSE / Divulgação

Por O Dia

Rio - O Fluminense tem um desfalque certo para a partida contra o Santos, no próximo domingo. O meia Yago Felipe realizou exames e teve uma lesão de grau 1 no músculo posterior detectada. O atleta já iniciou tratamento, mas não terá condições de encarar o Peixe no Maracanã.

O jogador se lesionou aos dois minutos da primeira etapa contra o Ceará, no último sábado, e acabou sendo substituído pelo jovem André. Mesmo sendo uma lesão leve, sua presença no Maracanã no próximo domingo está descartada.

Não há previsão de retorno, mas é possível que o jogador possa encarar o Fortaleza no próximo dia 31. Além dele, o Fluminense tem outros jogadores no departamento médico. Michel Araujo, Fernando Pacheco e Wellington Silva vem sendo desfalque para Odair Hellmann nos últimos jogos.