Rio - Após semanas de impasse, a negociação entre Fluminense e Dodi teve atualizações. O Tricolor se reuniu com representantes do meia e uma oferta de renovação foi feita. Agora, a equipe carioca vai aguardar a resposta até a próxima segunda-feira. As informações são do portal "globoesporte.com".

Os representantes de Dodi ficaram de conversar com o atleta sobre a oferta tricolor. Dodi é uma das principais peças no time titular de Odair Hellmann e tem contrato com o Fluminense até o final da temporada.

O jogador chegou ao clube carioca em 2018 e após um grande período no banco passou a ser titular da equipe em 2020. Caso o desfecho da negociação pela renovação não seja positivo, o Fluminense já começou a monitorar nomes no mercado para plano B, de olho em um eventual substituto para o volante no elenco para 2021.