Fluminense x Santos - Campeonato Brasileiro - Estádio Maracana. Fred Daniel Castelo Branco

Por LANCE!

Rio - Muito se falou sobre Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro nos últimos dias, equipes que vinham praticamente empatadas na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, enquanto todos olhavam para o trio do topo, um outro time aproveitou para pontuar e se aproximar dos líderes: o Fluminense.

Com a vitória sobre o Santos nesse domingo, por 3 a 1, o Tricolor completou sete jogos de invencibilidade na competição, com quatro triunfos e três empates. A equipe agora ocupa a 4ª colocação no Brasileirão, com 29 pontos em 18 partidas disputadas. O Fluminense não tinha uma sequência invicta como está desde 2013.

Independente do resultado que terá contra o Fortaleza, adversário da próxima rodada, o time das Laranjeiras já terá feito o seu melhor 1º turno desde 2015. Nas últimas quatro edições do Brasileiro a maior pontuação que o Fluminense alcançou após 19 jogos foi de 28, em 2016, marca já superada nesse fim de semana contra o Peixe.

Em 2015, porém, apesar dos 33 pontos na primeira metade do campeonato, o Tricolor fez um 2º turno muito ruim, terminando na 13ª posição com apenas 47 pontos. O objetivo dos comandados de Odair Hellmann, claro, será manter a consistências das últimas partidas para brigar até o fim pelas primeiras colocações.