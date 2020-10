Fred durante treinamento do Fluminense no CT Carlos Castilho Lucas Merçon/Fluminense

Por MH

Rio - O Fluminense venceu o Santos por 3 a 1 e segue embalado no Campeonato Brasileiro. O próximo confronto da equipe Tricolor é contra o Fortaleza, rodada que fecha o primeiro turno da competição. No entanto, a equipe que alcançou pela primeira vez o G4 nesta edição, vai com desfalques de peso para a partida.

Dodi e Fred estão fora da partida do próximo sábado, ambos por terem levado o terceiro cartão amarelo. A equipe de Odair Hellmann também pode contar com a ausência de Nenê, substituído contra o Peixe se queixando de dores musculares.



Para a reposição de Dodi, Odair deve optar por Yago Felipe, que estava lesionado. O elenco tricolor também conta com André. Felippe Cardoso deve ser o mais provável para substituir Fred, visto que o atacante Luiz Henrique está com a seleção brasileira Sub-20.