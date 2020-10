Por Lance

Rio - Na vitória contra o Santos por 3 a 1, no Maracanã, o atacante Marcos Paulo, do Fluminense, finalmente desencantou e voltou a balançar as redes. O jogador não marcava desde março, na partida contra o Resende, pelo Campeonato Carioca. Em sua rede social, o atleta comemorou e disse que deve um jantar a Ganso pela assistência no lance.

Com contrato até o meio de 2021, o Fluminense negociou uma possível venda do atacante para o Olympique de Marselha, mas não chegou a um acordo com a equipe francesa. Além disso, ele tem sido alvo de algumas críticas pelas últimas atuações e por ter tido uma queda de rendimento na temporada. Durante o Brasileirão, ele já esteve em campo por 649 minutos e marcou o seu primeiro gol na competição.



"Um atacante tem a necessidade do gol, é importante dentro da confiança dele. Com o Marcos Paulo não é diferente. É um jogador promissor e que estamos trabalhando muito para que ele evolua. É um excelente menino e excepcional jogador. Há uma disputa e ela é benéfica para o grupo. Talvez na função de lado de campo é onde temos o maior número de jogadores. Tenho usado eles em momentos diferentes, outras características, e ele está nesse processo. Fico feliz que ele tenha feito o gol pois gera mais confiança. Foi em um momento importante", disse Odair Hellmann.