Rio - Em entrevista coletiva, nesta terça, o zagueiro Luccas Claro exaltou o trabalho do técnico Odair Hellmann no melhor momento do Fluminense na temporada. A equipe entrou no G4 do Campeonato Brasileiro, está invicta há 7 partidas e tem sua melhor pontuação no primeiro turno desde 2015. O time volta a campo no sábado, às 21h, contra o Fortaleza, no Castelão.

"Confiança é total (no trabalho de Odair)., por isso que está dando certo. Com trabalho, está conseguindo colocar em prática tudo que tem nos passado. E não estacionar, estamos evoluindo ainda dentro da competição. Temos muito a crescer, é importante manter os pés no chão. Tem muitos jogos pela frente, a briga é difícil, mas temos condições de terminar na parte de cima", destacou o zagueiro.



Com isso, o atleta também comentou sobre sua fase artilheira e se esse é o seu melhor momento na carreira. Ele disse que é cedo para falar sobre isso, mas que espera dar sequência a boa fase no restante da temporada.



"Muito feliz com meu momento, o da equipe, é claro que a equipe vencendo os jogos, em uma boa classificação, é mais fácil todos os atletas desenvolverem o seu melhor. Sobre ser a melhor temporada da carreira, acho que ainda é cedo para falar. Em outras temporadas também iniciei bem e pude terminar bem, consegui manter a regularidade até o final", disse



"Para que seja o melhor, preciso terminar bem. Tem muita competição pela frente. Terminando bem, jogando em alto nível, o Fluminense conquistando todos os objetivos, aí sim vou poder afirmar aqui que é a melhor temporada da minha carreira", ressaltou.



Por fim, o zagueiro falou sobre a possível renovação no contrato de um dos destaques do Fluminense na temporada, o meio-campista Dodi. A novela se arrasta e ainda não teve um final feliz para a torcida Tricolor.



"Estamos apreensivos, assim como a torcida, e na expectativa que fique (Dodi0). Desejo que possa tomar a decisão correta, de preferência aqui com a gente", fez campanha pela permanência do companheiro no clube.