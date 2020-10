Nino Paraíba também dirigiu o "Flusquinha" Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 13:22 | Atualizado 28/10/2020 13:56

Rio - Indo na contramão dos jogadores que ostentam carros caros, o meio campista do Fluminense, Yago Felipe, apareceu no treino desta quarta-feira com um fusca, ou como é conhecido pelos jogadores, "Flusquinha".

Nino e Yago tiram onda de Flusquinha pic.twitter.com/gb51gPm86n — NETFLU (@NETFLU) October 28, 2020 Em vídeo nas redes sociais, o meia aparece junto de Nino, Dodi e Fred, dentro do "possante" chegando em Xérem, falando para que os outros saiam da frente e quando passam pelo treinador, Odair Hellmann, chamam o carro de "carroça".

O clube tricolor também entrou na brincadeira e fez uma postagem falando sobre a novidade que apareceu no CT Carlos Castilho.

Olha quem tá aqui no CT Carlos Castilho hoje! #Flusquinha pic.twitter.com/SermttnwKm — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 28, 2020