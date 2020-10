Por Lance

Rio - O Fluminense renovou o vínculo com mais um jogador da base. Agora foi a vez do atacante Miguel Vinícius, promessa de 18 anos que vive sua primeira temporada pelo sub-20 e soma quatro gols. O contrato anterior se encerrava em setembro de 2021. Com o novo compromisso até 2023, o jogador passa a ter multa rescisória de 40 milhões de euros (cerca de R$ 270,2 milhões).

O novo vínculo foi registrado nesta quarta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O Flu tem feito a renovação e assinatura de contratos profissionais com os jovens da base para evitar perdê-los como foi com Evanilson.Foi de Miguel o gol da vitória do Fluminense sobre o Vasco, a primeira da equipe na Taça Rio sub-20 no último sábado. Ele já chegou a ser relacionado para a equipe sub-23 no Brasileirão de Aspirantes e entrou por 34 minutos no empate por 1 a 1 com o Coritiba.