Rio - De olho no mercado para 2021, o Fluminense já começou a se planejar para a próxima temporada. Planejamento que passa pela continuidade do técnico Odair Hellmann. A diretoria procurou o treinador para propor uma renovação de contrato não só até o final do Campeonato Brasileiro, que termina em fevereiro, mas para prorrogar o contrato até o final do ano que vem.



O "ge" apurou que as conversas começaram no último dia 17, logo após o empate do Fluminense com o Ceará por 2 a 2 no Maracanã. Depois da partida, Odair foi comunicado oficialmente do desejo da direção em prorrogar o vínculo.Nesta semana, o empresário do treinador, Gilmar Veloz, esteve no Rio de Janeiro e teve uma reunião com o presidente do clube, Mário Bittencourt, e com o diretor executivo de futebol tricolor, Paulo Angioni, para ouvir a proposta.



A diretoria formalizou a oferta de renovação para Veloz, que ficou de avaliar os termos com Odair para dar uma resposta.As partes voltarão a se encontrar nos próximos dias, e a expectativa no clube é para ter uma definição na primeira quinzena de novembro. A capacidade de trabalhar com jovens e a gestão do vestiário são considerados pontos fortes do treinador, que foi mantido no cargo mesmo em momentos de pressão.



Apesar das eliminações precoces na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, o trabalho de Odair é bem avaliado internamente, e a campanha sólida no Campeonato Brasileiro – o time está no G-4 com 29 pontos, seis atrás dos líderes – aumentou a confiança da direção na comissão técnica.Em 2021, o clube projeta ter um aumento do investimento no futebol para oferecer ao treinador um time ainda mais competitivo.



Recentemente, Odair recebeu uma sondagem do Al-Wehda, da Arábia Saudita, e uma proposta de outro clube árabe, que ele recusou antes mesmo de chegar ao Fluminense. Mesmo com ofertas financeiras mais vantajosas, o técnico preferiu continuar no Tricolor, e a tendência é que as partes cheguem a um consenso para a renovação de contrato.