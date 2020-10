Ricardo Berna Reprodução

Por Pedro Logato

Rio - Donos de campanhas surpreendentes no primeiro turno do Brasileirão, Fortaleza e Fluminense se enfrentam neste sábado no Campeonato Brasileiro, às 21 horas, no Castelão, em duelo válido pela 19ª rodada da competição. O Tricolor Carioca ocupa no momento a quarta colocação e quer vencer para permanecer no G-4. Enquanto isso, os donos da casa estão de olho nos três pontos para se aproximarem da zona de classificação para a Libertadores.

O confronto é sempre uma partida muito especial para Ricardo Berna. Bicampeão brasileiro pelo Fluminense, o ex-goleiro também teve uma passagem marcante pelo Fortaleza. Na opinião do ex-jogador, o duelo deve ser encarado como um verdadeiro divisor de águas para as duas equipes na disputa do Campeonato Brasileiro.

"É um momento de divisor de águas para as duas equipes porque é um momento de meio do Campeonato Brasileiro. É um jogo que pode definir a pretensão dos dois times no campeonato. Uma vitória do Fluminense nessa partida pode fazer com que a equipe brigue até mesmo posteriormente por uma liderança. E o Fortaleza vem mostrando a cada dia que pode brigar com qualquer equipe do país", afirmou o ex-goleiro.

Bastante antenado sobre o atual momento do futebol brasileiro, o ex-goleiro se mostrou bastante feliz com fase vivida pelas duas equipes. Ricardo Berna fez elogios ao planejamento do Fortaleza e ressaltou a decisão correta do presidente do Fluminense por ter mantido Odair Hellmann no comando da equipe, mesmo em momentos complicados, como nas eliminações da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

"Fico feliz pelo momento que os clubes vivem, almejando coisas maiores, me lembra o tempo que vivi nos dois clubes. O Fluminense, em que conquistei muitos títulos, e o Fortaleza, na busca do seu lugar ao sol entre os grandes do país. O presidente Mario teve coragem de manter o planejamento no momento de maiores críticas que recebeu. E manteve o Odair. No Fortaleza, fico feliz por esse momento do clube, a torcida merece isso. O Fortaleza é imenso. Não à toa a escolha do Rogério Ceni para estar a frente. Muito boa escolha do Marcelo Paz, dessa gestão que já faz um grande trabalho desde o momento em que eu estive lá. O Ceni tem uma representatividade mundial e sem dúvidas foi uma escolha do tamanho das pretensões do clube", afirmou.

Ao comentar sobre o Fluminense, Ricardo Berna elogiou a montagem da equipe tricolor e apontou semelhanças entre o atual momento do Tricolor e a reta final do Brasileiro de 2010, quando a equipe comandada por Muricy Ramalho conquistou o título.



"O Brasileiro tem as suas dificuldades, mas a base do Fluminense, somada a liderança de alguns jogadores experientes vem ajudando muito a equipe. Em 2010, a gente viveu um momento em que os reservas tiveram que entrar e deram conta, nesse ano, o Fluminense também está vivendo isso. E isso é excelente para uma equipe que está brigando por coisas grandes", afirmou.

Na opinião de Ricardo Berna, o fato de a Arena Castelão não receber público irá deixar as coisas mais equilibradas para a partida entre Fortaleza e Fluminense. O ex-goleiro opinou também como deverá ser a forma de atuar das duas equipes.

"A ausência da torcida modifica a atmosfera. Não é uma experiência agradável, deve ser difícil de se adapta. Para o visitante as coisas acabam ficando mais equilibradas. Acredito em um jogo muito disputado, com o Fluminense com a sua defesa forte, conseguindo apoiar no ataque, o Fluminense deverá se fechar mais e ter boas oportunidades nos contra-ataques", disse.

Aos 41 anos, o ex-goleiro relembrou o período em que defendeu as duas equipes e só lamentou o fato de não poder comparecer no confronto por conta das medidas de restrição devido a pandemia de Covid-19.



"Sou muito feliz por ter defendido as duas equipes. O Fluminense foi praticamente a minha vida no futebol, clube onde me consolidei, onde construí meu patrimônio, onde minha família se construiu. Então não tem como eu falar da minha vida sem o Fluminense. Quando eu decidi sair do clube, passei por um problema com a minha família e o Fortaleza me acolheu de uma forma que eu nunca vou esquecer. É uma partida que para mim é muito especial. Espero que quando os jogos voltem a receber público eu possa estar presente novamente para novamente deixar claro a minha gratidão pelos dois clubes", finalizou.





FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X FLUMINENSE

Estádio: Arena Castelão (CE)

Árbitro: Marielson Alves Silva-BA

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos-BA Cleriston Clay Barreto Rios-SE

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral-SP

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Roger Carvalho, Jackson e Carlinhos; Gabriel Dias, Felipe, Juninho e Ronald; Romarinho e David. Técnico: Rogério Ceni

FLUMINENSE: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson, Ganso, Yago Felipe e Michel Araújo; Luiz Henrique e Marcos Paulo. Técnico: Odair Hellmann