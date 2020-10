Fluminense x Ceara - Campeonato Brasileiro - rodada 17 . Estádio Maracana. Gol de empate do Danilo Barcelos Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - Em boa fase no Brasileiro, o Fluminense deu um incentivo para os seus jogadores antes da partida contra o Fortaleza neste sábado. O clube carioca quitou, nesta sexta-feira, os 25% o que faltava pagar aos jogadores no mês de agosto, no regime de CLT. A diretoria tricolor ainda pagou 50% dos direitos de imagem (DIs) de junho e a parcela integral de julho. As informações são do portal "globoesporte.com".



Publicidade

Apesar dos pagamentos, o Fluminense ainda segue com dívidas com os atletas. Resta ao Tricolor quitar os vencimentos CLT de setembro e direitos de imagem de agosto e setembro. O salário CLT de outubro vence em 8 de novembro e os direitos de imagem no meio do próximo mês.

Apesar do momento financeiro delicado e do elenco modesto, o Fluminense faz bela campanha no Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe comandada por Odair Hellmann está na quarta colocação com 29 pontos em 18 jogos no torneio.