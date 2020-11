Wellington Silva é festejado após marcar o gol da vitória tricolor Mailson Santana/Fluminense

Fortaleza - Na despedida do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Fluminense visitou a Arena Castelão disposto a não perder a viagem. Confortável no G-4, o Tricolor se consolidou de vez no pelotão da frente com a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, neste sábado, encerrando o mês de outubro com uma invencibilidade de nove jogos. Com o gol de Wellington Silva, os cariocas se mantiveram em quarto lugar, agora com os mesmos 32 pontos do Atlético-MG.

Apesar do susto no início do jogo, na bola desviada por Gabriel Dias e espalmada pelo atento Muriel, o coletivo tricolor prevaleceu em solo cearense. Compacto e com boa mobilidade na saída de bola, Odair Hellmann minimizou os sentidos desfalques de Dodi, Nenê e Fred. Numa cabeçada característica do camisa 9, Michel Araújo quase abriu o placar, parando na difícil defesa de Felipe Alves.

Escalado, Ganso não correspondeu à altura. O histórico de belos dribles e passes mágicos faz parte do passado do camisa 10, que virou assunto nas redes sociais pela lentidão e tomadas de decisão equivocadas, como na finalização, da entrada da área, sem força, após boa jogada de Caio Paulista.

Mais presente no ataque, o Tricolor não conseguiu traduzir em chances claras o domínio de posse. Faltou acelerar o jogo. E foi isso que Odair Hellmann tentou corrigir na volta do intervalo com Wellington Paulista no lugar de Caio Paulista. A expulsão de Roger Carvalho, aos nove minutos, dificultou o trabalho de Rogério Ceni. Em vantagem númerica, o Tricolor aumentou o poderio ofensivo com Marcos Paulo e o estreante Lucca na lugar de Michel Araújo e Felippe Cardoso.

A pressão, psicológica ou não, surtiu efeito. Aos 29, prevaleceu a insistência de Wellington Silva para ganhar a dividida com Gabriel Dias e contar com o desvio no próprio marcador para superar o goleiro Felipe Alves. Em vantagem numérica, o Tricolor administrou bem o tempo e o resultado até o apito final.

FORTALEZA: Felipe Alves, Gabriel Dias, Roger Carvalho, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho e Ronald (Tinga) e Romarinho (Marlon); Yuri César (Oswaldo) e David. Técnico: Rogério Ceni

FLUMINENSE: Muriel, Igor Julião, Luccas Claro, Nino e Danilo Barcelos; Hudson (Yuri), Yago Felipe e Ganso; Michel Araújo (Marcos Paulo), Caio Paulista (Wellington Paulista) e Felippe Cardoso (Lucca). Técnico: Odair Hellmann

Local: Arena Castelão

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Gols: 2º tempo: Wellington Silva (29 minutos)

Cartões amarelos: Yuri César, Marlon; Ygor Julião

Cartão vermelho: Roger Carvalho