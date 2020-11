Por O Dia

Após sobreviver às eliminações na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, Odair Hellmann colocou o Fluminense nos trilhos e o clube terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no G-4. Antes de atingir a boa fase vivida nas últimas semanas, o técnico era taxado pela torcida e imprensa como um treinador pouco ofensivo. Ele criticou o rótulo e atribuiu a boa fase ao tempo de trabalho no Tricolor.

"Eu tenho três anos de carreira e já querem rotular. Não se rotula nem com 20, 30 anos de carreira, imagine com três. Estou iniciando minha carreira, mas muito bem. Trabalhando em equipes em reconstrução, com dificuldades financeiras. Agradeço aos meus pares, que são a comissão técnica, os jogadores. Me sinto feliz e honrado pela caminhada até aqui. Estou aberto a evoluir e crescer", disse Odair, feliz com o fato de o Fluminense ter chegado ao quarto lugar no Brasileiro, com 32 pontos ganhos.

TRABALHO E SUPERAÇÃO

Segundo Hellmann, tal posição é fruto de muito trabalho e superação. "Esse ano, no início, tivemos dificuldades e oscilações. Na Sul-Americana, não tínhamos alguns jogadores ainda. Estava mais apto a oscilar. Na Copa do Brasil tivemos de mudar a equipe numa semana decisiva. As mudanças de acordo com estratégia visando adversário, acontece com conhecimento, convívio. O profissional que te conhece e confia, entende quando você o tira de um jogo, o contexto coletivo, que é o que vai dar o resultado. Esse tempo de trabalho permite ao profissional buscar adaptações para as caminhadas do ano", frisoi.

Hellmann admitiu que a sequência de oito partidas sem derrotas dá cada vez mais confiança ao elenco do Fluminense, que volta a jogar domingo, às 20h30, contra o Grêmio, no Maracanã, na rodada de abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro.