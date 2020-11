Fluminense vive grande momento no Brasileiro Mailson Santana/Fluminense

Por Pedro Logato

Rio - Com 32 pontos em 19 jogos, o Fluminense fez um primeiro turno surpreendente no Brasileiro. Com essa gordura, o Tricolor poderá fazer uma campanha inferior na segunda parte do campeonato e mesmo assim retornar à Libertadores após oito anos de ausência. De acordo com cálculos do matemático Tristão Garcia, a equipe carioca precisa alcançar 61 pontos para confirmar sem qualquer risco a classificação para a Libertadores do ano que vem.



"Com 61 pontos é garantido o G-6. Porém, existe a possibilidade de uma pontuação menor ser suficiente. A possibilidade de conseguir com 59 pontos é grande. Mas é sábio mirar os 61 pontos, porque se não alcançar, ficando perto dessa marca há boa chance", afirmou Tristão.



Com esses cálculos, a equipe de Odair Hellmann conseguiria a vaga na Libertadores caso vença nove partidas, empate duas e perca oito jogos no returno. No primeiro turno, o Tricolor venceu nove jogos, empatou cinco e perdeu cinco.



As possibilidades do Fluminense de buscar uma vaga na Libertadores podem aumentar ainda mais dependendo dos campeões da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana. Caso esses três torneios tenham sejam conquistados pro clubes presentes entre os seis primeiros do Brasileiro, o G-6 poderá se transformar em um G-9. O Tricolor tem apenas o Brasileiro pela frente na atual temporada.



A três pontos da liderança, o torcedor do Fluminense pode até sonhar com o título, mas as possibilidades ainda não são tão grandes. De acordo com Tristão García, o Tricolor tem apenas 7% de chances matemáticas de título. Para conquistar o penta, o rendimento terá que ser superior ao do primeiro turno.