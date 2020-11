Além de auxiliar-técnico de Marcão, Ailton é coordenador da categoria sub-20 do Fluminense LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por * João Vitor Campos

Publicado 05/11/2020 08:00

Rio - O elenco de 1995 é guardado no coração da torcida tricolor. Uma equipe com nomes pouco conhecidos, com Renato Gaúcho como estrela, desbancou o Flamengo, de Romário, no ano do Centenário do rival, na final do Carioca, e fez uma campanha bastante importante no Brasileiro, quando chegou na semifinal. Um dos destaques daquele time era Aílton. Ao analisar o atual momento do Tricolor, que está na quarta colocação do Brasileiro, o ex-jogador acredita que o elenco atual do Tricolor é ainda mais qualificado e pode ir mais longe que a equipe comandada por Joel Santana há 25 anos.

Aílton chuta para Renato Gaúcho marcar gol do título do Carioca de 95 Acervo FluMemória



Aílton que atualmente faz parte da comissão técnica de Odair Helmann sabe da dificuldade em se manter no G4 e deu a "receita" ideal para que o clube consiga terminar o segundo turno na parte de cima da tabela.



"Nós sabemos que não é fácil se manter no G-4. Sabemos também que o segundo turno sempre é mais difícil. Para se manter, temos que continuar sendo um time competitivo e seguir as estratégias do Odair.", disse o auxiliar. Aílton é membro da atual comissão técnica do Fluminense Reprodução



O treinador do Fluminense recebeu muitos elogios do ex-jogador. Na opinião de Aílton, o trabalho de Odair Hellmann é um dos principais trunfos para a equipe carioca seguir na luta pelas primeiras colocações.



"Eu sempre falei nas minhas entrevistas que Odair e o Maurício Dulac (auxiliar técnico) são excelentes treinadores dessa nova geração. Odair sabe gerir bem o grupo, o trabalho dele é excelente. Fluminense é o segundo time grande na sua carreira e já está mostrando o seu trabalho."



Sem muitas estrelas no elenco, o Tricolor tem usado bastante seus jogadores da base e vem conseguindo unir muito bem a experiência como a de Fred e Nenê com a juventude de Marcos Paulo e Luiz Henrique. Para Aílton essa união é essencial para um grande trabalho.



*Estagiário sob a supervisão de Pedro Logato