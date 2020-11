Mari é o novo reforço do Fluminense para a Superliga Reprodução

Por O Dia

Rio - O Fluminense se reforçou para a Superliga de vôlei com um nome de peso. O clube anunciou nesta quarta-feira a contratação de Mari, campeã olímpica em Pequim 2008. A jogadora de 37 anos estava no vôlei de praia , mas voltou para as quadras.

"Já namorei o Fluminense outras vezes. Gosto muito do Hylmer e do clube também. Acredito que o time pode surpreender na Superliga. Temos meninas novas e jogadoras experientes, o que costuma ser uma boa mistura", afirmou a nova contratação Tricolor.



A última vez que Mari atuou em quadra por um clube, foi quando defendeu o Bauru na temporada 2016/2017. Ela também estava sendo sondada pelo Curitiba, que já conta também com as campeãs olímpicas Sassá e Valeskinha.

Hylmer Dias, técnico do time de vôlei, está contente com a chegada do reforço que vai trazer experiência ao elenco.

"Estamos muito felizes com a chegada da Mari. Ela é uma grande jogadora, campeã olímpica e vai agregar muito ao time. Esperamos que ela nos ajude muito na busca dos nossos objetivos", disse o treinador.



O Fluminense usou as redes sociais para fazer o anúncio da jogadora à torcida.

"Vai ser um prazer vestir a camisa Tricolor. Vejo vocês na Superliga", disse Mari em um vídeo postado pelo próprio clube.

