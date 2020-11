Yago Felipe LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Rio - O meia do Fluminense, Yago Felipe, utilizou o espaço destinado a sua entrevista coletiva nesta quarta-feira para se manifestar em defesa da blogueira Mariana Ferrer. Ela recebeu ataques durante o julgamento, que acabou absolvendo o réu. A acusação é sobre estupro.

"Espero que essa mensagem possa chegar à Mariana Ferrer. Dizer que não só eu, mas existem muitas pessoas ao lado dela e de outras mulheres vítima de estupro. Ela não foi só estuprada, mas humilhada. Quero desejar muita força, dizer que ela não está só", afirmou o jogador.

O jogador do Fluminense prosseguiu fazendo críticas a forma como o advogado do réu se dirigiu a Mariana e reiterou o apoio a blogueira.

"O advogado disse estar feliz por ela não ser filha dele. Creio que ela também é muito feliz por não ter um pai assim. Estamos com você e com outras as mulheres que são vítimas desse crime. Estamos com você. Que a justiça seja feita não só nesse caso mas no de outras vítimas de estupro", disse.

Após a manifestação do jogador, Yago Felipe falou a respeito do momento do Fluminense no Brasileiro. O jogador afirmou que a equipe carioca está na briga pelo título da competição.

"Estamos sim na briga pelo título. Os números e a posição na tabela mostram isso. Por que não seguirmos firmes e fortes para que a gente continue com os resultados positivos? É o nosso objetivo, pensar jogo a jogo e ir somando pontos", concluiu.