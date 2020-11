Nenê em treino do Fluminense Divulgação

Por O Dia

Rio - Nenê e Pacheco ainda têm volta incerta ao Fluminense para a partida contra o Grêmio, no próximo domingo, às 20h30, no Maracanã. A dupla já iniciou os trabalhos no campo, mas não foi reintegrada ao restante do grupo e segue como dúvida para o confronto.

Ao longo desta semana, os jogadores fizeram apenas alguns trabalhos leves no campo do CT Carlos Castilho. Caso não participem das atividades comandadas por Odair Helmann nos próximos dias, o meia e o atacante devem ficar fora da partida contra o Grêmio.

Nenê se recupera de uma lesão na coxa sofrida na partida contra o Santos, no último dia 25. Já Pacheco se machucou no empate contra o Atlético-MG, no dia 14.