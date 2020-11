Danilo Barcelos LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Rio - Muito criticado quando contratado, Danilo Barcelos vem dando conta do recado na lateral-esquerda do Fluminense. Ao chegar no Tricolor, o jogador conseguiu a titularidade na posição e está invicto vestindo a camisa do clube das Laranjeiras. Em entrevista ao portal "UOL", o atleta revelou que deseja ir além no Flu.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLUMINENSE



"Meu objetivo é sempre crescer. Eu sonho em ser o melhor lateral do Brasil. Há alguns anos consigo números muito bacanas, mas meu objetivo esse ano é muito maior. Sonho em fazer história no Fluminense e não vou parar enquanto eu não conseguir. Estou aqui de corpo e alma para sangrar até a última gota por nossos objetivos", afirmou.

"Meu objetivo é sempre crescer. Eu sonho em ser o melhor lateral do Brasil. Há alguns anos consigo números muito bacanas, mas meu objetivo esse ano é muito maior. Sonho em fazer história no Fluminense e não vou parar enquanto eu não conseguir. Estou aqui de corpo e alma para sangrar até a última gota por nossos objetivos", afirmou.

Publicidade

Odair Hellmann recebeu muitos elogios de Danilo. Segundo o lateral-esquerdo, o treinador é bastante respeitado e querido pelo grupo do Fluminense.

"É um cara incrível. Ele tem o grupo nas mãos. Todos o respeitam muito e acreditam muito no trabalho dele. É um baita treinador em todos aspectos, principalmente no lado humano, que se eu precisasse resumir em um adjetivo, utilizaria esse: humano. É a maior qualidade do Papito", disse.