Dodi LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 16:44

Rio - A negociação entre o meia Dodi e o Fluminense parece longe de um desfecho positivo para o Tricolor. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o staff do jogador teria pedido três vezes que o clube carioca propôs para acertar a prorrogação do contrato com a equipe das Laranjeiras.

De acordo com informações do site, os representantes do jogador querem um contrato de quatro anos, com salários de R$ 270 mil e luvas de R$ 2 milhões. A terceira e mais recente proposta do Fluminense teria sido de um contrato por três temporadas, com salários de R$ 100 mil no primeiro ano, R$ 110 mil no segundo e R$ 130 mil no terceiro, além de R$ 600 mil em luvas. Atualmente, Dodi recebe R$ 70 mil mensais.

Dodi chegou ao Fluminense em 2018, mas somente nesta temporada se firmou como titular da equipe. O jogador, de 24 anos, é peça fundamental no esquema de Odair Hellmann. O Tricolor faz boa campanha no Brasileiro e ocupa a quarta posição.