Odair Hellmann Mailson Santana/Fluminense F.C.

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 08:32 | Atualizado 06/11/2020 08:45

Rio - Vivendo um momento positivo no Brasileirão, o Fluminense inicia o returno buscando mais uma vitória. Neste domingo, o adversário será o Grêmio, no Maracanã, às 20h30. Nesse duelo de tricolores, a equipe carioca tenta um resultado positivo para reduzir uma marca negativa que Odair Hellmann tem como treinador.

Ex-técnico do Internacional, Odair disputou 11 partidas contra o Grêmio, sendo dez pelo Colorado e uma pelo Tricolor. O comandante venceu apenas dois jogos, ambos pelo clube gaúcho, empatou quatro e foi derrotado em cinco oportunidades (uma delas na estreia do Brasileirão pelo Fluminense).

Uma vitória do Fluminense é importante também para fazer com que o Grêmio não se aproxime das primeiras colocações no Brasileiro. No momento, a equipe carioca tem 32 pontos, enquanto os gaúchos têm 27 pontos, mas têm uma partida a menos.

As duas equipes vivem bons momentos no Brasileiro. O Fluminense vem invicto há oito partidas, tendo vencido os dois últimos jogos. Já o Grêmio não perde há quatro jogos no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X GRÊMIO

Estádio: Maracanã (RJ)





Árbitra: Edina Alves Batista – FIFA – SP



Assistente 1: Alex Ang Ribeiro – SP



Assistente 2: Evandro de Melo Lima – SP



Quarto árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho – RJ



Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois – SP



Assistente de árbitro de vídeo 1: Andrey da Silva E Silva – PA



Assistente de árbitro de vídeo 2: Jefferson Cleiton Piva da Silva – PR



Observador de VAR: Marcos Andre Gomes da Penha – ES

FLUMINENSE: Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Yago Felipe e Ganso; Michel Araújo e Fred/ Treinador: Odair Hellmann

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Isaque, Pepê e Ferreira; Diego Souza/ Treinador: Renato Gaúcho