Rafael Ribeiro Divulgação

Por O Dia

Rio - O Fluminense está muito perto de fechar a contratação de dois jogadores do Náutico. O zagueiro Rafael Ribeiro e o volante Wagninho serão emprestados ao clube carioca. Os dois vão dar ao Tricolor a opção de compra de 50% dos direitos econômicos. As informações são do portal "globoesporte.com".

O empréstimo de Wagninho, de 20 anos, será até junho do ano que vem. O jogador vai chegar ao Tricolor nos próximos dias e, em um primeiro momento, integrará o grupo Sub-23, que disputa o Brasileiro de Aspirantes. Depois, caso ele tenha boas atuações, poderá ter oportunidades no elenco principal.

Em relação a Rafael Ribeiro, de 24 anos, ainda não foi definido como será a possibilidade de compra pelo Fluminense. O Náutico propôs divisão em cinco vezes, enquanto o Tricolor deseja pagar em até dez parcelas. O zagueiro só chegará em 2021, após o fim da disputa da Série B pelo Náutico.

Wagninho tem 10 jogos nesta temporada pelo Náutico, sendo cinco deles como titular. O zagueiro Rafael Ribeiro disputou 25 jogos esse ano, 23 como titular, e tem um gol. Os dois jogadores são considerados promessas da base do clube pernambucano.