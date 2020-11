Fred Lucas Merçon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 14:06 | Atualizado 06/11/2020 14:06

Rio - A Justiça mineira, em primeira instância, condenou Fred a pagar R$ 822 mil ao Atlético-MG. A decisão obriga o atacante a arcar com uma indenização de R$ 550 mil, mais 5% de R$ 11.679 mil (honorários) mais R$ 239 mil de custas. Cabe recurso.

"A Justiça do Trabalho, em primeira instância, decidiu extinguir a ação do Fred. Nesta instância, ganhamos tudo dele, que foi condenado a pagar em torno de R$ 600 mil de honorários. A batalha continua, pois ainda tem a decisão da Justiça Arbitral" explicou o vice-presidente do Atlético-MG Lásaro Cândido à Rádio Itatiaia.

Fred acionou o clube mineiro na Justiça do Trabalho para questionar a competência da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) na cobrança da multa de R$ 10 milhões, feita pelo Atlético após o atacante, hoje no Fluminense, fechar contrato com o Cruzeiro, no fim de 2017. Além disso, o atacante cobrava valores devidos pelo Galo, em torno de R$ 2 milhões.