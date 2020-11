Dodi LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por Lance

Rio - As tratativas para renovar o vínculo de Dodi com o Fluminense ganharam um novo capítulo. De acordo com informação divulgada nesta sexta-feira pela Rádio Globo, a diretoria do Tricolor das Laranjeiras deu sua resposta à contraproposta feita pelo estafe do meio-campista e indicou que aceita a prorrogação do contrato por quatro temporadas. Entretanto, ainda falta para ambas as partes chegarem a um acordo.