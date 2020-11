Paulo Victor tem mais de 450 jogos pelo Fluminense e foi campeão brasileiro em 1984 Reprodução/Instagram

Rio - Campeão brasileiro pelo Fluminense em 1984, o ex-goleiro Paulo Victor foi internado com coronavírus neste domingo. De acordo com a assessoria do ex-jogador, Paulo e a esposa Maria Augusta estão internados, mas reagem bem ao tratamento. O ex-jogador de 63 anos somou mais de 450 jogos com a camisa do Tricolor e também conquistou o tricampeonato carioca de 1983, 84 e 85.