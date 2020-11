ICARO LIMAVERDE MARQUEZI Special ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Em dia de domingo frio no Rio de Janeiro, o Fluminense recebeu o Grêmio, não conseguiu manter a boa fase, sofre derrota em casa para o Tricolor gaúcho, por 1 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perde a invencibilidade de oito jogos. O gol da vitória dos visitantes foi marcado por Pepê, ainda no primeiro tempo.

A partida entre Fluminense e Grêmio começou como o tempo no Rio de Janeiro: frio e sem grandes emoções. Os primeiros 20 minutos foram de dar sono no Maracanã. O primeiro lance de perigo foi aos 25, com o Tricolor carioca. Após boa troca de passes, Hudson dominou na entrada da área e chutou para a primeira defesa de Paulo Victor. Porém, no lance seguinte, os gaúchos que conseguiram abrir o placar. Em contra-ataque pela direita, Churín recebeu na área e cruzou rasteiro para Pepê, que só teve trabalho para empurrar para o fundo das redes.



Depois, o Fluminense acordou. Aos 36, Wellington Silva avançou pela esquerda e tocou no meio para Dodi, que cortou o marcador e arriscou de longe. A bola passou perto da trave direita de Paulo Victor. Antes do apito final, o Tricolor carioca levou, mais uma vez, perigo ao gol do adversário, antes do fim da primeira etapa. Danilo Barcelos cruzou na área, e Fred subiu mais alto para cabecear. o goleiro gaúcho se esticou todo e espalmou a bola que entraria no cantinho direito.



No segundo tempo, o Grêmio manteve o ritmo dos 45 minutos iniciais e foi melhor em campo. Jean Pyerre tocou para Churin nas costas da defesa. O atacante dominou dentro da área, tocou na saída de Muriel e acertou o travessão. Mas o bandeira já havia marcado impedimento no lance. O Tricolor manteve a pressão em mais um contra-ataque. Luiz Fernando chegou pela ponta e chutou cruzado. Muriel não conseguiu defender. No rebote, Everton sofreu falta fora da área. Na cobrança. Jean Pyerre mandou muito alto e perdeu boa chance.



Aos 30 minutos, Muriel salvou o Fluminense. Bela jogada de Ferreira, que cortou para o meio e chutou no canto do goleiro tricolor. O goleiro espalmou para escanteio. Em seguida, os cariocas responderam. Ganso recebeu no meio e tocou para Felippe Cardoso. O atacante chutou forte para a defesa segura de Paulo Victor. Os visitantes depois apostaram na cera e conseguiram segurar o placar positivo fora de casa.

Publicidade

Com a derrota, o Fluminense cai para a quinta posição, com 32 pontos. O Tricolor carioca volta a campo apenas no próximo sábado, dia 14, para pegar o Palmeiras, às 21h30 (horário de Brasília), pelo Brasileirão.