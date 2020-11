Odair Hellmann LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Rio - Após a derrota do Fluminense para o Grêmio no Maracanã, o treinador Odair Hellmann assumiu a responsabilidade pelo resultado negativo. O técnico considerou justo o placar no Maracanã que encerrou uma invencibilidade de oito jogos do Tricolor Carioca no Campeonato Brasileiro.

"A responsabilidade é toda minha da derrota. Os jogadores tentaram da melhor forma possível, com uma variação tática do padrão que temos. O primeiro tempo foi mais equilibrado, sofremos menos contra-ataques e conseguimos criar oportunidades, mas mas perdemos no placar. Aproveitei para fazer movimentos de substituição no intervalo e não esperar 10, 15 minutos, sabendo que o Grêmio ia baixar as linhas. Coloquei dois jogadores que têm esse trabalho e pudesse construir através de passes, do jogo entre linhas, contra um adversário com bloco baixo e forte no contra-ataque", afirmou.

O resultado fez o Fluminense perder uma posição na tabela. O São Paulo ultrapassou a equipe de Odair, que no momento está em quinto lugar. Na opinião do treinador, o Tricolor errou mais que o costume na partida do último domingo.

"Você precisa errar muito pouco na construção, hoje erramos muito acima do normal. Em uma partida se comete erros, mas hoje foram erros acima do normal em todos os sentidos, isso facilitou esse contra-ataque", opinou.