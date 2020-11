Nenê Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 17:23

Rio - O técnico Odair Hellmann teve uma boa notícia nesta terça-feira. Fernando Pacheco e Nenê participaram normalmente do treino com o restante do elenco e podem ficar à disposição para a partida contra o Palmeiras, no próximo sábado, no Allianz Parque.

No entanto, a confirmação da presença da dupla ainda irá depender do desempenho nos próximos dias, já que a atividade desta terça foi leve. Caso mantenham o bom rendimento, a tendência é que os jogadores sejam relacionados.

Nenê teve uma lesão na coxa esquerda na partida contra o Santos e não entra em campo desde o último dia 25. Já Pacheco teve um problema na coxa direita em duelo contra o Atlético-GO, há quase um mês.