Rio - Mesmo alvo de muitas críticas por parte da torcida do Fluminense, é inegável que o trabalho do técnico Odair Hellmann agora dá resultado. Com o clube na quinta colocação do Campeonato Brasileiro e firme na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem, o presidente Mário Bittencourt planeja manter o comandante à frente da equipe até o final de seu mandato, até o final de 2022.

De acordo com informações do site UOL, a renovação do vínculo está bem próxima de acontecer. Odair tem uma ótima avaliação interna, tanto da diretoria como do grupo de jogadores. O Tricolor das Laranjeiras é um dos três clubes da Série A que não mudou seu comandante passadas 20 rodadas da competição, junto com São Paulo (Fernando Diniz) e Grêmio (Renato Gaúcho).

O martelo deve ser batido até o fim do mês, e a expectativa é por uma renovação sem a necessidade de várias reuniões.