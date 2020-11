Luiz Henrique é uma das grandes promessas das Laranjeiras Lucas Merçon

Publicado 11/11/2020 09:16

Rio - Após ter participado de dois dias de treinos com a seleção brasileira, o atacante Luiz Henrique, de 19 anos, está de volta ao Fluminense. O Tricolor solicitou o retorno do atleta, visando a partida de sábado contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Na Granja Comary, o jovem tietou Neymar e viveu momentos inesquecíveis, mas de volta, ao clube carioca, ele espera poder ajudar o grupo de Odair Hellmann.

"Na segunda-feira foi folga, então eu só fiquei fora de um treinamento, acho que isso não vai ser problema. Vou estar à disposição pra ajudar o Fluminense da forma que o professor Odair entender que é a melhor", contou o jogador em entrevista ao portal "globoesporte.com".

A temporada de 2020 tem sido especial para Luiz Henrique. Aos 19 anos, o jogador começou a ter oportunidades pela equipe tricolor e acabou sendo convocado para amistosos com a seleção sub-20. Em 15 partidas na temporada, o jogador fez um gol com a camisa do Fluminense.