Muriel LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 16:20

Rio - A derrota para o Grêmio já é passado no Fluminense. Em quinto lugar no Brasileiro, o Tricolor tem um desafio complicado contra o Palmeiras no sábado. Para voltar a vencer na competição, a equipe carioca precisa ter cuidados defensivos, já que o Verdão tem muitas peças de qualidade no ataque. Na opinião do goleiro Muriel, o elenco tricolor está pronto para a partida.

"Estamos trabalhando forte para tomar o mínimo de gols possível. Acho que é um dos pontos fortes nossos. Tivemos um número de gols sofridos baixo nos últimos jogos, isso possibilitou a série invicta. Tem a ver com o desempenho de todo time. Nós, goleiros, e o zagueiros sempre trabalham para não sofrermos gols. Acho que um ponto positivo é que todos estão se doando, até os do ataque. Atentos a cada detalhe. Sabemos que temos que nos manter atentos, qualquer lance pode definir a partida. Às vezes temos um bom padrão de jogo e sofremos, mas estamos jogando contra adversários qualificados, sabemos que se dermos uma brecha eles podem matar o jogo", afirmou.

Ao falar sobre os defensores, o goleiro do Fluminense fez questão de ressalta que mesmo quando a equipe de Odair Hellmann tem desfalque no setor, aquele que entra em seu lugar tem conseguido manter o ritmo.

"Sem dúvida. Eles estão em um excelente momento, fazendo grandes jogos, passando segurança. Quero aproveitar para falar dos outros, o Ferraz, o Digão, até mesmo o Julião e o Danilo. Todos que tem entrado estão correspondendo. Passamos por algumas dificuldades de desfalques e quem entra está ajudando", disse.