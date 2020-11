Hugo Souza falha e Brenner aproveita Miguel Schincariol / saopaulofc.net

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 13:59

Rio - Em ótima fase pelo São Paulo, com 17 gols em 26 jogos na temporada, o atacante Brenner, de 20 anos, defendeu o Fluminense no ano passado. Os tricolores utilizaram as redes sociais para lamentar as poucas chances que o jovem teve pelo Tricolor Carioca. Emprestado ao clube das Laranjeiras, quando Fernando Diniz treinava o Flu, o jovem só entrou em campo em sete jogos e não fez nenhum gol.

Na última quarta-feira, Brenner marcou duas vezes na vitória do São Paulo sobre o Flamengo por 2 a 1 na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

BRENNER sempre foi um GRANDE PROMESSA desde que subiu para o profissional. Não se acertava com nenhum treinador. E foram MUITOS.

Diniz pediu ele no Fluminense mas também não jogou muito lá. DINIZ chegou e mandou buscar Brenner de volta e deu oportunidade. Simples assim. — (@LGuilherme_LGMA) November 12, 2020

É cômico olhar para trás e lembrar que, em 2019, Brenner fazia parte do elenco do Fluminense.



O atual artilheiro do São Paulo chegou quieto e saiu calado.

Meses depois, ligo a TV e, jogo após jogo, lá está ele: fazendo gol atrás de gol. — (@TricolorLaranja) November 12, 2020 Uma pena o Brenner não ter dado certo no Fluminense... Centroavante nato, tem faro de gol. — (@cartoladoflu) November 12, 2020 o desperdício que o fluminense fez com esse brenner... — (@milxnx_vf) November 12, 2020