Odair Hellmann LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 09:28 | Atualizado 13/11/2020 11:59

São Paulo - Após a derrota sobre o Grêmio, o Fluminense terá mais um grande desafio na luta para se manter entre os clubes que ocupam a zona de classificação para a Libertadores. Em São Paulo, o Tricolor vai encarar o Palmeiras, às 21h30, neste sábado.

Com 32 pontos, o Fluminense ocupa a quinta colocação na tabela, mas poderá ser ultrapassado por Santos, Palmeiras e Grêmio, em caso de derrota. Odair Hellmann poderá contar com o retorno de Nenê, que ficou ausente das últimas duas partidas por conta de uma lesão.

Já o Palmeiras vem embalado sob o comando do treinador português Abel Neto. Em boas condições na Copa do Brasil, o Verdão, que tem um jogo a menos, tenta seguir com sua sequência positiva para se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro.

A partida será conduzida por Leandro Pedro Vuaden. Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza são os auxiliares. Jean Pierre Gonçalves Lima será o comandante do árbitro de vídeo. Todos os árbitros são da federação do Rio Grande do Sul.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLUMINENSE

Estádio: Allianz Parque (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden – RS



Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi – RS



Assistente 2: José Eduardo Calza – RS



Árbitro de vídeo: Jean Pierre Gonçalves Lima – RS

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Renan, Emerson Santos e Gustavo Scarpa; Patrick de Paula, Raphael Veiga e Zé Rafael; Lucas Lima, Gabriel Veron e Luiz Adriano / Treinador: Abel Ferreira

FLUMINENSE: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Nenê e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred/ Treinador: Odair Hellmann