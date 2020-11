Por O Dia

Publicado 13/11/2020 18:27

Rio - A imagem de um suposto novo escudo do Fluminense viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira e gerou polêmica entre torcedores. No entanto, trata-se apenas de um logo criada pelo perfil "@football_jeez" no Instagram. A página tem o intuito de apresentar ideias de novas camisas e escudos para clubes de futebol pelo mundo.

só alertando que não apresentamos esta proposta ao clube oficialmente. Fizemos o estudo e estávamos aguardando uma oportunidade, mas considerando a discussão de hoje, resolvemos mostrar à comunidade tricolor para colaborar com a discussão. — Sergio Poggi (@sergiopoggi) November 13, 2020

Apesar da imagem ser fake, o conselheiro do Fluminense, Sergio Poggi, aproveitou a repercussão do boato para revelar que, em parceiro com Claudio Novaes, outro conselheiro, irá propor leves alterações no escudo tricolor. O desejo dele é apresentar o projeto ao clube em breve.