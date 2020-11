De volta ao Tricolor, Nenê teve pouco espaço e não conseguiu levar o time à frente LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 23:29

São Paulo - Após ostentar uma invencibilidade de oito jogos no Brasileiro em outubro, com cinco vitórias e três empates, o Fluminense já acumula a segunda derrota em novembro. Com dois gols de Raphael Veiga, o Palmeiras, com 12 desfalques, chegou a oitava vitória seguida e 'tomou' o quinto lugar do Tricolor, agora oitavo colocado, com 32 pontos.

A missão tricolor em solo paulista e sintético, no Allianz Parque, não era das mais simples diante de um embalado Palmeiras, defendendo uma sequência de sete vitórias consecutivas, considerando o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. O trabalho de Odair Hellmann ficou mais difícil com a perda de Fred a poucos minutos do início do jogo. O atacante sentiu um incômodo no tornozelo direito durante o aquecimento. Vetado, deu lugar a Felippe Cardoso.

Publicidade

Com a volta de Nenê, artilheiro do Fluminense no ano, com 19 gols, foi um alento para o torcedor. No jogo morno, o camisa 77 tentou ditar o ritmo dos cariocas. Mas faltou velocidade não apenas para o meia-atacante, mas para toda a equipe. Do outro lado, Gustavo Scarpa, em nova função, respondeu sempre com perigo pela esquerda.

Com dificuldade para acelerar a saída de bola, o Tricolor apostou na bola parada de Nenê e chegou a abrir o placar com Luccas Claro, de cabeça. Após cinco minutos de paralisação para análise da jogada, o VAR confirmou o impedimento e anulou o gol. Morno o jogo se aproximava do fim quando Muriel apareceu e garantiu o 0 a 0 com boas defesas nas finalizações de Willian e Scarpa.

Publicidade

O Fluminense mal teve tempo de respirar na volta do intervalo. Com um posicionamento mais avançado, o técnico Abel Ferreira empurrou o Verdão para a frente. E na bomba de Lucas Lima, o VAR confirmou o pênalti no desvio de Wellington Silva com a mão. Preciso na cobrança, Raphael Veiga abriu o placar, aos seis. Acuado, o Fluminense aceitou a pressão e viu Veiga, aos 12, aumentar a vantagem dos donos da casa depois de uma cochilada coletiva da defesa.

No minuto seguinte, Hellmann sacou Wellington Silva para a entrada de Luiz Fernando, com dois gols de desvantagem no placar. Sem alternativa, Hellmann foi para o tudo ou nada. Sacou Nenê e Michel Araújo para a entrada de Marcos Paulo e Caio Paulista. A pressão funcionou, mas não o suficiente para superar a dupla de zaga reserva do Palmeiras.

Publicidade

Local: Allianz Parque

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Gols: 2º tempo - Raphael Veiga (6 e 12 minutos)

Cartões amarelos: Emerson Santos, Zé Rafael; Michel Araújo, Wellington Silva



PALMEIRAS: Jaílson, Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Gustavo Scarpa; Patrick de Paula, Zé Rafael (Ramires) e Raphael Veiga; Lucas Lima (Mayke) e Gabriel Veron e Willian (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira



FLUMINENSE: Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson e Nenê (Caio Paulista); Michel Araújo (Marcos Paulo), Wellington Silva (Luiz Fernando) e Felippe Cardoso (Lucca). Técnico: Odair Hellmann