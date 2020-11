Rio de Janeiro 12/09/2020 - Odair Hellmann do Fluminense durante partida contra a equipe do Corithians valida pelo campeonato Brasileiro 2020, no estadio do Maracana. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio - O atacante Fred assustou os torcedores do Fluminense ao postar uma foto de seu tornozelo inchado no último sábado. O atacante, que sofreu uma torção na partida contra o Palmeiras, não deve enfrentar o Internacional no próximo domingo. Com isso, o técnico Odair Hellmann deve ter que escalar outro nome para comandar o Tricolor.

O mais cotado para a vaga é Felippe Cardoso. O atacante, que chegou a estar fora dos planos, caiu novamente nas graças de Odair e tem sido acionado nas partidas. Inclusive, foi ele quem substituiu Fred na partida contra o Palmeiras. Nesta temporada, ele atuou em 19 jogos e marcou dois gols.

Outra opção para o técnico tricolor é Marcos Paulo. Apesar de possuir características diferentes de Fred, o garoto atuava como centroavante nas divisões de base do clube. Além disso, já fez bons jogos quando escalado para atuar mais perto do gol adversário.

Já Lucca, último reforço da equipe para 2020, apesar de não ser centroavante, teve seu melhor momento da carreira atuando como camisa 9 na Ponte Preta. No entanto, ele vem sendo pouco aproveitado por Odair e coleciona apenas 48 minutos em campo com a camisa tricolor.

Fluminense e Internacional se enfrentam no próximo domingo, às 18h15, no Beira-Rio.