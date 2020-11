15/03/2020 - Vasco x Fluminensa se enfrentam no Maracana com estadio sem torcida pela 3a rodada do Carioca. Comemoracao do segundo gol do Fluminense, Fernando Pacheco. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 15:54

Rio - A contratação do atacante Fernando Pacheco gerou uma dívida milionária ao Fluminense. Segundo informações do portal "NetFlu", o clube não cumpriu um acordo que havia feito com o Sporting Cristal e está devendo cerca de 350 mil dólares (cerca de R$ 1,9 milhão) pelo jogador.

Ao todo, o Fluminense fechou a compra de Pacheco por 700 mil dólares (R$ 3,8 milhões). Em um primeiro momento, o acordo foi de um pagamento em 7 parcelas de 100 mil dólares. No entanto, o Tricolor não conseguir arcar com a despesa e acertou um novo pagamento, com 10 parcelas de 70 mil dólares. No entanto, novamente o acordo não foi cumprido e o Tricolor continua devendo metade do valor do atacante.

No Fluminense, há o temor de que o Sporting Cristal acione a Fifa. Os dirigentes do clube peruano, até o momento, não pretendem acionar a entidade aguardam o pagamento, mas não descartam a medida.