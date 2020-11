Yago Felipe LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 17/11/2020 10:08

Rio - Desfalque do Fluminense nas últimas duas partidas, o meia Yago Felipe pode retornar ao clube carioca no próximo domingo na partida contra o Internacional. O jogador postou um vídeo em seu Instagram e falou a respeito da quarentena. Ele testou positivo para a Covid-19 antes do duelo contra o Grêmio.

"Talvez essa seja a luta mais difícil dos últimos anos “contra o corona Vírus” (SIC) tive todo o cuidado necessário, não tivemos sintomas, já estamos na reta final da quarentena logo, logo estamos de volta firme e forte", escreveu o jogador.

Yago Felipe ainda vai se submeter a um exame para saber se terá condições de enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Caso teste negativo, ele irá retornar aos treinamentos com o elenco tricolor na próxima quarta-feira.

O jogador é considerado peça importante no esquema de Odair Helmmann. Sem o jogador, o Fluminense sofreu duas derrotas consecutivas no Brasileiro contra o Grêmio e o Palmeiras e acabou deixando o G-6 do Brasileiro.