Por O Dia

Publicado 18/11/2020 09:32

Rio - Apesar da melhora no inchaço no tornozelo direito, o atacante Fred não deverá ter condições de enfrentar o Internacional. O exame do jogador revelou uma lesão na região e o atleta está fazendo tratamento médico para se recuperar.

Fred, de 37 anos, se lesionou durante o aquecimento para a partida contra o Palmeiras, no último sábado. No seu lugar, atuou Felippe Cardoso. Odair Hellmann também tem a opção de Lucca para a partida contra o Internacional.

Em oitavo lugar, após duas derrota seguidas, o Fluminense enfrenta o vice-líder Internacional, que também passa por um momento de irregularidade na temporada, no Beira-Rio, neste domingo, pelo Brasileiro.