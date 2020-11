Hudson Lucas Merçon/fluminense

Publicado 18/11/2020 11:40 | Atualizado 18/11/2020 11:42

Rio - Emprestado ao Fluminense junto ao São Paulo, até o fim do ano, Hudson deverá ficar no clube carioca até o fim do Campeonato Brasileiro, que devido a pandemia do novo coronavírus, teve seu calendário estendido até fevereiro de 2021. No entanto, seu futuro no Flu, só será decidido um pouco mais adiante. As informações são do "GE".

Os clubes e os empresários do atleta de 32 anos conversam para prorrogação do contrato até fevereiro de 2021, quando termina a competição nacional. O fato não é visto como um problema para o São Paulo, visto que o clube não poderia utilizar o atleta neste período e ainda teria que pagar o salário dele. O Tricolor Carioca arca com 75% do salário de Hudson.



É de interesse do Fluminense contar com o atleta para a próxima temporada. Porém, as tratativas serão mais complexas. Visto que Hudson tem vínculo com o São Paulo até o fim de 2021. O clube pode decidir contar com o atleta para a próxima temporada, emprestar novamente ao Fluminense até o fim do contrato ou rescindir com o jogador, e assim, assinar definitivo pelo Flu.