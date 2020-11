Nenê Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 15:41

Rio - Após oito jogos de invencibilidade, o Fluminense emplacou duas derrotas seguidas para Grêmio e Palmeiras. No entanto, o meia Nenê demonstrou confiança na qualidade do elenco e disse acreditar que o Tricolor irá seguir brigando por uma vaga na Libertadores de 2021.

Publicidade

"Só você ver o primeiro turno: dois jogos e nós fizemos um ponto. Praticamente a mesma coisa. E com jogos totalmente distintos. Acho que faz parte, futebol é resultado. Se você perde, tem essas críticas, desconfiança. Totalmente normal, estamos acostumados. Acredito, sim, que o Fluminense tem time para estar entre os quatro primeiros, quinto, sexto... É um time para brigar pela Libertadores, com certeza", afirmou o jogador, durante coletiva nesta quarta-feira, no CT Carlos Castilho.

"Estamos em oitavo, mas a quantos pontos do terceiro? Dois, três, quatro? A diferença é muito pouca. Se estivéssemos em oitavo e o terceiro ou quarto estivesse com sete pontos a mais, tudo bem. Está tudo embolado, em aberto. Está no começo do segundo turno. Claro, cada jogo é uma final. Não podemos perder pontos, mas são coisas que acontecem. Não vamos ganhar todos os jogos. Nem o time que está na primeira colocação, ganha. É a gente mostrar a cada dia, cada jogo que essas pessoas que não acreditam estão equivocadas", completou.

Publicidade

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 18h15, contra o Internacional, no Beira-Rio.