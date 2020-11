Fred ainda discute a rescisão Vinnicius Silva / Cruzeiro

Por O Dia

Rio - Atualmente no Fluminense, o atacante Fred entrou em acordo com o Cruzeiro para receber uma dívida milionária. No primeiro momento, o jogador cobrava mais de R$ 70 milhões em salários atrasados e direitos de imagem. Em acordo firmado por ambas partes, o clube mineiro conseguiu reduzir essa dívida para cerca de R$ 20 milhões, de forma parcelada e a primeira parcela somente em 2022. As informações são do "globoesporte.com".

Publicidade

O acordo foi visto como mais uma grande conquista do departamento jurídico do Cruzeiro. Com o acordo, o clube ganhou um desconto expressivo sobre impostos que deixaram de ser pagos nos últimos anos e um novo prazo, alongado em 12 anos, para pagamento. Com esses dois acertos, o Cruzeiro conseguiu diminuir a dívida em mais de R$ 200 milhões.