Fluminense precisa reencontrar as vitórias Mailson Santana/Fluminense F.C.

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 13:03

Rio - O Fluminense não está na semifinal da Copa do Brasil, mas observa a competição bastante atendo de olho em uma vaga na Libertadores. Com as classificações de Grêmio, Palmeiras e São Paulo, a possibilidade do campeão estar entre os primeiros colocados do Brasileiro é bastante grande. Caso isso aconteça, o G-6 se tornaria um G-7 e poderia facilitar a vida para o Tricolor.

No momento, o Fluminense está em oitavo lugar, após duas derrotas seguidas no Brasileiro. A sexta colocação no momento é ocupada pelo Santos. Grêmio, Palmeiras e São Paulo brigam pelas primeiras colocações. Caso, o América-MG não surpreenda e leve a taça, a possibilidade dos sete primeiros colocados do Brasileiro estarem na Libertadores do ano que vem é bem grande.

Porém, para sonhar com a vaga, o Fluminense precisa voltar a fazer a sua parte. O adversário deste domingo é o Internacional, equipe que está na terceira colocação, mas acabou eliminada da Copa do Brasil. Uma vitória no Beira-Rio seria excelente para os comandados de Odair Hellmann na competição.