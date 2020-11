Igor Julião LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por LANCE!

Publicado 19/11/2020 16:20 | Atualizado 19/11/2020 16:20

Rio - lateral-direito Igor Julião foi baixa nos treinamentos do Fluminense desde a reapresentação do time, na terça-feira. O jogador sentiu um desconforto muscular e foi poupado das atividades nos últimos dias. A informação foi dada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!.

A princípio, o jogador não preocupa para o duelo contra o Internacional, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Julião vem sendo titular do time de Odair Hellmann nas últimas 10 partidas seguidas.

Caso Julião não tenha condições de atuar, a tendência é que Odair utilize novamente o jovem Calegari. Ele vinha sendo o titular, mas testou positivo para Covid-19 e desde então perdeu a vaga.

Para esta partida, o Flu terá Yago Felipe de volta. Por outro lado, não poderá contar com Fred, com entorse no tornozelo direito, e Fernando Pacheco, com Covid-19.