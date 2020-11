Fluminense tem 15 dias para pagar a dívida Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 12:16 | Atualizado 20/11/2020 12:22

Rio - O Fluminense já pensa nos reforços para próxima temporada. De acordo com informações do "NETFLU", o Tricolor busca a contratação de um lateral-direito e um volante no mercado sul-americano.

Para esta temporada, a diretoria tricolor não pretende mais contratar, baseado nos critérios de avaliação do técnico Odair Hellmann. O objetivo do Fluminense é colocar as contas em dia até o final do ano.